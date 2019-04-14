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مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً



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جاء في بيان مشترك عن الشرطة ووزارة البيئة أنه تم مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب مدينة الطيرة , حيث تم استعمال ارض خاصة ودفن النفايات الامر الذي تسبب بتلوث البيئة .


وأضاف البيان ان القوات اعتقلت 19 مشتبهاً من جميع انحاء البلاد بشبهة تشغيل مكب نفايات بطريقة غير قانونية وتسبب باضرار بيئية , وخلال تفتيش في منازل المشتبهين تم العثور على معدات ثقيلة وجرافات ورافعات وسيارات خاصة ".

الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين للمحكمة بطلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء التحقيق .




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