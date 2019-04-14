مداهمة, مكب, نفايات, غير, قانوني, قرب, الطيرة, واعتقال, 19, مشتبهاً,

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قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من...
يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً...
شارك المئات صباح اليوم الاحد في مدينة الناصرة بمسيرة أحد الشعانين على أنغام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...
في المقارنة المباشرة لأرقام نتائج انتخابات الوسط العربي الفلسطيني للبرلمان...
جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قد أمر...
تحقق شرطة الساحل في حادث اطلاق نار وقع الليلة الماضية في عرب الخوالد مما اسفر عن...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وصل فجر...