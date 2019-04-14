تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-14 13:42:47 مانشستر يونايتد يترقب موقف ضحية رونالدو |  2019-04-14 14:00:48 لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب |  2019-04-14 13:27:20 مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً |  2019-04-14 12:50:33 انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد |  2019-04-14 12:48:07 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش |  2019-04-14 10:20:59 الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين |  2019-04-14 11:46:35 اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا |  2019-04-14 11:33:57 حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء |  2019-04-11 22:13:42 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب |  2019-04-14 10:12:53 امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن |  2019-04-14 09:49:56 أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة |  2019-04-14 09:34:11 اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد |  2019-04-14 09:29:04 اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار |  2019-04-13 22:50:25 العمل على تخليص 6 شبان بعد دخولهم لمنطقة الغام في النقب |  2019-04-14 06:46:51 أميركا توافق على عقار جديد لعلاج سرطان المثانة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل البرلمانية وذلك بالتنسيق مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر علما بان الرئيس رفلين يبدأ هذه المشاورات قبل تسلمه النتائج الرسمية للانتخابات من القاضي ميلتسر . وسيستمع الرئيس رفلين الى مواقف ممثلي الكتل بخصوص هوية الشخصية النيابية الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة الجديدة. ويرجح أن يكلف رئيس الدولة رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة. ويذكر أن هذه الجلسات سيتم نقل وقائعها لأول مرة ببث حي ومباشر لتعزيز مبدأ الشفافية. 


وقال رئيس حزب إسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان, عشية البدء بالمفاوضات الائتلافية, انه لن يبدي اية مرونة بشأن مطلبه تطبيق قانون التجنيد بحذافيره, الأمر الذي سيثير على ما يبدو مشاكل مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا المطالبة بتعديله. وفي وقت سابق اشترط الحزب الانضمام الى الحكومة بان تسعى الى تحقيق النصر على حماس  .

ومن جانبه قال المفاوض عن حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير، ان المهم هو السياسة الأمنية التي تتبعها إسرائيل.أما تولي حقيبة الدفاع فهي مشكلة صغيرة. وفي حديث مع صحيفة إسرائيل هايوم أوضح فورير ان حزبه لن يعود الى حكومة تقرر التوصل الى تسوية مع حماس بل إلى حكومة تسعى إلى تحقيق النصر على الحركة. وأضاف ان إسرائيل بيتنا سيطالب بإثارة قضية الإسرائيليين المحتجزين بيد حماس في كل مرة تُطرح فيها قضايا غزة الإنسانية.

ومن الجدير ذكره للحزب مطالب أخرى في مجال التجنيد والقادمين الجدد، ستثير معارضة الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا.
هذا ويشرع حزب هايامين هاحاداش اليوم بمراجعة نتائج الانتخابات من خلال معاينة صناديق الاقتراع وذلك لفحص ما اذا كانت قد وقعت عيوب خلال عملية فرز الأصوات ام لا .وقالت القطب في الحزب اييليت شاكيد انه لم يحدث أبدا أن قائمة لم تتجاوز نسبة الحسم بسبب نقص قليل كهذا من الأصوات. مؤكدة ان الحزب يعمل جاهدا لسد هذه الفجوة.



وفي غضون ذلك دعا القطب الليكودي دافيد بيتان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى اسناد حقيبة وزارية الى اييليت شاكيد, على الرغم من عدم دخولها الكنيست, قائلا انها شخصية محببة في الليكود . وقد نفى مقربون من شاكيد ما نشر من انها تدرس الانتساب الى هذا الحزب, اذا تبين نهائيا ان هايامين الحاداش لم يتجاوز نسبة الحسم.
انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد




كلمات متعلقة

انطلاق, المفاوضات, لتشكيل, الائتلاف, الحكومي, الجديد,

تابعونــا

لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب 2019-04-14 | 14:00:48

قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من...

مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً 2019-04-14 | 13:27:20

جاء في بيان مشترك عن الشرطة ووزارة البيئة أنه تم مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش 2019-04-14 | 12:48:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً...

الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين 2019-04-14 | 10:20:59

شارك المئات صباح اليوم الاحد في مدينة الناصرة بمسيرة أحد الشعانين على أنغام...

اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا 2019-04-14 | 11:46:35

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً...

حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء 2019-04-14 | 11:33:57

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...

أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة 2019-04-14 | 09:49:56

في المقارنة المباشرة لأرقام نتائج انتخابات الوسط العربي الفلسطيني للبرلمان...

اسرائيل ترسل طواقم انقاذ لاخماد الحرائق في اديس ابابا اسرائيل ترسل طواقم انقاذ لاخماد الحرائق في اديس ابابا 2019-04-14 | 09:45:18

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قد أمر...

اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد 2019-04-14 | 09:34:11

تحقق شرطة الساحل في حادث اطلاق نار وقع الليلة الماضية في عرب الخوالد مما اسفر عن...

اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار 2019-04-14 | 09:29:04

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وصل فجر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي الصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات دلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل هدم بيت عائلة عيسى قيد الانشاء مدينة كفر قاسم جرافات الداخلية وزارة تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية عرابة مدينة تودع الفوج الأول حجاجها مدينة الديار المقدسة قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج التوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية اطلاق نار طعن شخص اصابة حي المحاميد ام الفحم الشرطة مواجهات قنبلة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com