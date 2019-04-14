انطلاق, المفاوضات, لتشكيل, الائتلاف, الحكومي, الجديد,

يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل البرلمانية وذلك بالتنسيق مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر علما بان الرئيس رفلين يبدأ هذه المشاورات قبل تسلمه النتائج الرسمية للانتخابات من القاضي ميلتسر . وسيستمع الرئيس رفلين الى مواقف ممثلي الكتل بخصوص هوية الشخصية النيابية الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة الجديدة. ويرجح أن يكلف رئيس الدولة رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة. ويذكر أن هذه الجلسات سيتم نقل وقائعها لأول مرة ببث حي ومباشر لتعزيز مبدأ الشفافية.

وقال رئيس حزب إسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان, عشية البدء بالمفاوضات الائتلافية, انه لن يبدي اية مرونة بشأن مطلبه تطبيق قانون التجنيد بحذافيره, الأمر الذي سيثير على ما يبدو مشاكل مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا المطالبة بتعديله. وفي وقت سابق اشترط الحزب الانضمام الى الحكومة بان تسعى الى تحقيق النصر على حماس .ومن جانبه قال المفاوض عن حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير، ان المهم هو السياسة الأمنية التي تتبعها إسرائيل.أما تولي حقيبة الدفاع فهي مشكلة صغيرة. وفي حديث مع صحيفة إسرائيل هايوم أوضح فورير ان حزبه لن يعود الى حكومة تقرر التوصل الى تسوية مع حماس بل إلى حكومة تسعى إلى تحقيق النصر على الحركة. وأضاف ان إسرائيل بيتنا سيطالب بإثارة قضية الإسرائيليين المحتجزين بيد حماس في كل مرة تُطرح فيها قضايا غزة الإنسانية.ومن الجدير ذكره للحزب مطالب أخرى في مجال التجنيد والقادمين الجدد، ستثير معارضة الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا.هذا ويشرع حزب هايامين هاحاداش اليوم بمراجعة نتائج الانتخابات من خلال معاينة صناديق الاقتراع وذلك لفحص ما اذا كانت قد وقعت عيوب خلال عملية فرز الأصوات ام لا .وقالت القطب في الحزب اييليت شاكيد انه لم يحدث أبدا أن قائمة لم تتجاوز نسبة الحسم بسبب نقص قليل كهذا من الأصوات. مؤكدة ان الحزب يعمل جاهدا لسد هذه الفجوة.وفي غضون ذلك دعا القطب الليكودي دافيد بيتان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى اسناد حقيبة وزارية الى اييليت شاكيد, على الرغم من عدم دخولها الكنيست, قائلا انها شخصية محببة في الليكود . وقد نفى مقربون من شاكيد ما نشر من انها تدرس الانتساب الى هذا الحزب, اذا تبين نهائيا ان هايامين الحاداش لم يتجاوز نسبة الحسم.