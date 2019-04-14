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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً اصيب بجراح خطيرة اثر تعرضه للطعن في بلدة حريش ظهر اليوم الاحد .


الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش




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