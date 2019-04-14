اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, حريش,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً اصيب بجراح خطيرة اثر تعرضه للطعن في بلدة حريش ظهر اليوم الاحد .

الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .