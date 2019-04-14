كلمات متعلقةاحذروا, دخان, الشواء, "خطير",
كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء برازيليون في عيادة "إكسرسايز كلينيك" بريو دي...
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيهFDA "، على عقار جديد لعلاج البالغين...
إذا كنت تشعر بالإجهاد والتعب، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لك لكي تقوم بعملية...
انسحبت منظمة الصحة العالمية من رعاية مبادرة عالمية لتعزيز النظم الغذائية الصحية...
على عكس ما هو شائع بشأن أضرار الكافيين، كشفت مراجعة لبحوث سابقة أن تناول مكملات...
كشفت دراسة لعلماء معهدي سايلنت سبرينغ في ماساتشوستس والصحة العامة في كاليفورنيا،...
في أحدث تحذير علمي من تناول اللحوم الحمراء، كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين...
يوصي الأطباء بشرب بستة أكواب من الماء على الأقل في اليوم، لكن الكثيرين لا يصغون...
وفقاً لدراسة ستُعرض هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء...
اكتشف علماء الآثار في جزيرة لوزون الفلبينية رفات إنسان، يعتقد العلماء بأنه يعود...