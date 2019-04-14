صخرة, برشلونة, على, رادار, يوفنتوس,

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن يوفنتوس، بات من ضمن المهتمين بالتعاقد مع مدافع برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، يستهدف ضم الفرنسي صامويل أومتيتي، خاصة أن الأخير فقد مركزه الأساسي ببرشلونة.وكان أومتيتي تعرض لإصابة في غضروف الركبة أبعدته طويلا خلال الموسم الحالي، مما جعل مواطنه كليمنت لينجليت يحصل على مركز أساسي في دفاع برشلونة بجوار جيرارد بيكيه.ويضع اليوفي في خطته ضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، إلا أن الأخير قد يذهب إلى برشلونة، وهو ما يعزز من فرص رحيل أومتيتي.ووقع المدافع الفرنسي على عقد جديد مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي حتى صيف 2023، وبشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.