اصابة, عامل, سقط, عن, علو, في, ورشة, بناء, في, رعنانا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً اصيب بجراح متوسطة أثر سقوطه عن علو 4 امتار في احدى ورشات البناء في مدينة رعنانا اليوم الاحد .

الطواقم الطبية وصلت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج .الشرطة وممثلين عن وزارة العمل وصلوا للمكان وباشروا التحقيق .