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اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً اصيب بجراح متوسطة أثر سقوطه عن علو 4 امتار في احدى ورشات البناء في مدينة رعنانا اليوم الاحد .


الطواقم الطبية وصلت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج .

الشرطة وممثلين عن وزارة العمل وصلوا للمكان وباشروا التحقيق .
اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا




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