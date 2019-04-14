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حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً سقط عن ارتفاع خلال عمله في احدى ورشات البناء في مدينة حيفا صباح اليوم الاحد .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء




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