الناصرة:الطوائف, الغربية, تحتفل, بأحد, الشعانين,

شارك المئات صباح اليوم الاحد في مدينة الناصرة بمسيرة أحد الشعانين على أنغام موسيقى الكشاف والجوقات حيث صدحت مدينة البشارة بعبارة:"هوشعنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب" في استقبال السيد المسيح.

شارك في الاحتفال سرية كشافة اللاتين في الناصرة والمئات من اهالي المدينة والمنطقة وبعد ذلك اقيم قداس في بازيلكا البشارة.تصوير سيلفيستر سوطي