امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN بأنه لا يرى بحديث نتنياهو الخاص بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، اي ضرر بخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بتسمية "صفقة القرن". وردا على سؤال خلال المقابلة التلفزيونية، إن كان يعتقد ان "تعهد نتنياهو بضم الضفة الغربية" يمكن ان يلحق ضررا بالطرح الامريكي، رد بومبيو "لا اعتقد". وأضاف بومبيو: "اعتقد ان الرؤية التي سنعرضها للحل تعتبر تغييرا كبيرا عن النموذج المتبع لغاية الآن. لقد كانت لدينا افكار عديدة طوال 40 عاما، لم تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فكرتنا هي عرض رؤية تحوي افكارا جديدة، مختلفة، خاصة، تحاول اعادة تأطير واعادة تشكيل مشكلة كانت مستعصية"، مشيرا الى ان ادارة ترامب تريد "حياة أفضل" لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان نتنياهو قد صرح بأنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا على جميع المستوطنات، وانه يأمل بان يتمكن القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة. وتعهد نتنياهو بالإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وجعل الحكم الإسرائيلي على أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية رسميا، مؤكدا ان هذا لن ينطبق فقط على الكتل الاستيطانية الكبرى، بل على المستوطنات النائية كذلك. وكشف نتنياهو انه ابلغ الرئيس الامريكي ترامب، بأنه لن يخلي "اي شخص" من اي مستوطنة، وسط تقارير تشير الى أن ترامب سوف يدعمه بخصوص مسألة السيادة على المستوطنات في حال رفض الفلسطينيين "صفقة القرن" المنتظرة. ونادت عدة مجموعات يهودية امريكية، بمن فيها "الحركة الإصلاحية" و"الحركة المحافظة"، الرئيس ترامب الى ضبط نتنياهو. وقالت في بيان اصدرته الجمعة، ان خطة السيادة سوف "تؤدي الى تعميق النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسوف تقوض بشكل حاد، او حتى تلغي تماما، التنسيق الامني الناجح بين دولة اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسوف تعزز مبادرات مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تهدف الى عزل ونزع شرعية إسرائيل – BDS"