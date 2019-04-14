تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-14 13:42:47 مانشستر يونايتد يترقب موقف ضحية رونالدو |  2019-04-14 14:00:48 لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب |  2019-04-14 13:27:20 مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً |  2019-04-14 12:50:33 انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد |  2019-04-14 12:48:07 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش |  2019-04-14 10:20:59 الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين |  2019-04-14 11:46:35 اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا |  2019-04-14 11:33:57 حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء |  2019-04-11 22:13:42 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب |  2019-04-14 10:12:53 امريكا: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لن يضر بصفقة القرن |  2019-04-14 09:49:56 أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة |  2019-04-14 09:34:11 اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد |  2019-04-14 09:29:04 اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار |  2019-04-13 22:50:25 العمل على تخليص 6 شبان بعد دخولهم لمنطقة الغام في النقب |  2019-04-14 06:46:51 أميركا توافق على عقار جديد لعلاج سرطان المثانة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسرائيل ترسل طواقم انقاذ لاخماد الحرائق في اديس ابابا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قد أمر بارسال بعثة مكونة من رجال اطفاء ومختصين بأخماد الحرائق الى اديس ابابا اثيوبيا.


ارسال البعثة تم بتنسيق مع وزارة الامن الداخلي وهيئة الاطفاء ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية .

البعثة مكونة من  عشرة رجال وهم متخصصين في اخماد حرائق .

تنظيم البعثة ووصولها واتصالها مع رجال الاطفاء في اثيوبيا تم على يد وزارة الخارجية.

دولة اسرائيل قد قبلت طلب اثيوبيا على الفور بمساعدتها بأخماد الحرائق في منطقة جبال سميان شمال اثيوبيا وارسال بعثة مختصة في هذا المجال
اسرائيل ترسل طواقم انقاذ لاخماد الحرائق في اديس ابابا




كلمات متعلقة

اسرائيل, ترسل, طواقم, انقاذ, لاخماد, الحرائق, في, اديس, ابابا,

تابعونــا

لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب 2019-04-14 | 14:00:48

قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من...

مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً 2019-04-14 | 13:27:20

جاء في بيان مشترك عن الشرطة ووزارة البيئة أنه تم مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب...

انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد 2019-04-14 | 12:50:33

يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش 2019-04-14 | 12:48:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً...

الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين 2019-04-14 | 10:20:59

شارك المئات صباح اليوم الاحد في مدينة الناصرة بمسيرة أحد الشعانين على أنغام...

اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا 2019-04-14 | 11:46:35

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً...

حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء 2019-04-14 | 11:33:57

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...

أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة 2019-04-14 | 09:49:56

في المقارنة المباشرة لأرقام نتائج انتخابات الوسط العربي الفلسطيني للبرلمان...

اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد 2019-04-14 | 09:34:11

تحقق شرطة الساحل في حادث اطلاق نار وقع الليلة الماضية في عرب الخوالد مما اسفر عن...

اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار 2019-04-14 | 09:29:04

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وصل فجر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان الافراج المحكمة مظاهرة القس الاقصى و اعتقال رضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيتسكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةأبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلمحل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان علاء زيود ام الفحم اتهام طعن سلاح جندية جان شموئيل الخضيرة انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد مأمون كنعان طمرة قاضي شرعي انتخاب قضاة المحامي قضاة شرعيين جدد 7
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com