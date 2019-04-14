اسرائيل, ترسل, طواقم, انقاذ, لاخماد, الحرائق, في, اديس, ابابا,

جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قد أمر بارسال بعثة مكونة من رجال اطفاء ومختصين بأخماد الحرائق الى اديس ابابا اثيوبيا.

ارسال البعثة تم بتنسيق مع وزارة الامن الداخلي وهيئة الاطفاء ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية .البعثة مكونة من عشرة رجال وهم متخصصين في اخماد حرائق .تنظيم البعثة ووصولها واتصالها مع رجال الاطفاء في اثيوبيا تم على يد وزارة الخارجية.دولة اسرائيل قد قبلت طلب اثيوبيا على الفور بمساعدتها بأخماد الحرائق في منطقة جبال سميان شمال اثيوبيا وارسال بعثة مختصة في هذا المجال