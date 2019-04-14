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طمرة الزعبية: الحاج سليمان زعبي (أبو أحمد) في ذمة الله‎



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انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية طمرة الزعبية،  الحاج سليمان احمد داوود زعبي "أبو أحمد".  وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاحد الموافق 14.4.2019 عند صلاة الظهر من بيته الكائن في طمرة الزعبية، إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.  يذكر أن المرحوم هو والد الأستاذ محمد سليمان زعبي، مدير المدرسة الإعدادية أورط الأخوة جلبوع.إنا لله وإنا إليه راجعون.

طمرة الزعبية: الحاج سليمان زعبي (أبو أحمد) في ذمة الله‎




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