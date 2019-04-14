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اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد



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تحقق شرطة الساحل في حادث اطلاق نار وقع الليلة الماضية في عرب الخوالد مما اسفر عن اصابة شابين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق على الفور ومن التحقيقات الاولية تبين أن الخلفية تعود الى شجار عائلي .
اصابات خطيرة في شجار عائلي بعرب الخوالد




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