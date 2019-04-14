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اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وصل فجر اليوم الاحد الى مستشفى الناصرة الانجليزي وهو مصاب بعيارات نارية في جسمه مما ادى الى اصابته بجراح طفيفة .


الشرطة باشرت التحقيق على الفور وخلال التحقيقات الاولية تعرفت الشرطة على المشتبه(20عاماً) وباشرت البحث عنه .
اصابة شاب من يافة الناصرة باطلاق نار




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