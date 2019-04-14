اصابة, شاب, من, يافة, الناصرة, باطلاق, نار,

الشرطة باشرت التحقيق على الفور وخلال التحقيقات الاولية تعرفت الشرطة على المشتبه(20عاماً) وباشرت البحث عنه .

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً وصل فجر اليوم الاحد الى مستشفى الناصرة الانجليزي وهو مصاب بعيارات نارية في جسمه مما ادى الى اصابته بجراح طفيفة .

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لائحة اتهام بحق قاصرين من يافا بتهمة السرقة والتخريب 2019-04-14 | 14:00:48 قدمت النيابة العامة لواء المركز اليوم الاحد لائحة اتهام بحق قاصرين(14 عاماً)من...

مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب الطيرة واعتقال 19 مشتبهاً 2019-04-14 | 13:27:20 جاء في بيان مشترك عن الشرطة ووزارة البيئة أنه تم مداهمة مكب نفايات غير قانوني قرب...

انطلاق المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد 2019-04-14 | 12:50:33 يشرع الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين صباح غد في مشاورات نيابية مع ممثلي الكتل...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في حريش 2019-04-14 | 12:48:07 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 30 عاماً...

الناصرة:الطوائف الغربية تحتفل بأحد الشعانين 2019-04-14 | 10:20:59 شارك المئات صباح اليوم الاحد في مدينة الناصرة بمسيرة أحد الشعانين على أنغام...

اصابة عامل سقط عن علو في ورشة بناء في رعنانا 2019-04-14 | 11:46:35 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان عامل يبلغ من العمر 25 عاماً...

حيفا:اصابة عامل سقط في ورشة بناء 2019-04-14 | 11:33:57 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...

أرقام ودلائل الحلقة الثالثة/حمادة فراعنة 2019-04-14 | 09:49:56 في المقارنة المباشرة لأرقام نتائج انتخابات الوسط العربي الفلسطيني للبرلمان...

اسرائيل ترسل طواقم انقاذ لاخماد الحرائق في اديس ابابا 2019-04-14 | 09:45:18 جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قد أمر...