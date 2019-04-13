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العمل على تخليص 6 شبان بعد دخولهم لمنطقة الغام في النقب



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول 6 شبان طلاب جامعيين الذين يعملون في بلدة مجاورة حيث وصلوا عن طريق الخطأ الى مكان مشتبه ان يكون مزروع بالالغام شمالي بلدة حصبة في منطقة العرافا.

 تم الاتصال معهم وتم توجيههم التعليمات لهم بان ينتظر في المكان دون التحرك او التنقل.
افراد من الشرطة ومتطوعون من وحدة الانقاذ العرافا وقوات من جيش الدفاع يعملون لانقاذهم.
العمل على تخليص 6 شبان بعد دخولهم لمنطقة الغام في النقب




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