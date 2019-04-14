الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ حول...
اصيب شابين مساء اليوم السبت بجراح طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة قلنسوة من...
شجار في أحد أحياء مدينة طمره بين مجموعة شُبان أسفر عن إصابتين طفيفتين حيث تم...
بعد مرور أقل من ثمان وأربعين ساعة على فشل هبوط أول مركبة فضائية اسرائيلية على سطح...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 37 عاماً تعرض للطعن...
افادت الناطق بلسان شرطة المروج أن الشرطة اعتقلت شابين من سكان بلدة الشبلي بشبهة...
دعت لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماع السكرتارية الدوري المنعقد اليوم السبت في...
اصيب طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف اثر سقوطها عن ارتفاع في شارع عناتا في مدينة...
استقبلت المدرسة "الاهليّة" عتيد في أم الفحم هذا الصباح مئات الطلاب من جميع انحاء...
وقع عصر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في حي عقادي في مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة...