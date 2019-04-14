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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة



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يكون اليوم  الاحد، غائما جزئياً الى غائم ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات ما بعد الظهيرة يطرأ انخفاض آخر تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو في ساعات المساء والليل وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات الظهيرة الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تصبح الرياح نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر يصبح عالي ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة




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