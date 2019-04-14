الحكومة, الفلسطينية, برئاسة, محمد, اشتيه, تؤدي, اليمين, القانونية,

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه اليمين القانوني أمام رئيس السلطة محمود عباس في رام الله مساء اليوم. وسبق هذه الخطوة اعلان اسماء وزراء هذه الحكومة.

وقد احتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.وتأتى حكومة اشتيه وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفًا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في هذه الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.