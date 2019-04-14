تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-13 22:50:25 العمل على تخليص 6 شبان بعد دخولهم لمنطقة الغام في النقب |  2019-04-13 23:37:17 اصابة شابين باطلاق نار في مدينة قلنسوة |  2019-04-13 22:41:02 فوز خارجي لاتحاد ابناء سخنين على اشدود في صراع البقاء بالدرجة العليا |  2019-04-13 22:33:40 اصابتان جراء شجار عنيف في طمرة |  2019-04-13 22:31:14 الإعلان عن اطلاق مشروع بريشيت 2 للهبوط على سطح القمر |  2019-04-13 22:27:20 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في مدينة اللد |  2019-04-13 20:23:08 اعتقال شابين من الشبلي بشبهة السطو على محطة وقود في كفار تافور |  2019-04-13 19:16:08 لجنة المتابعة تدعو للتيقظ للاخطار المترتبة على تصاعد حملات التحريض الفاشية على الجماهير العربية |  2019-04-13 19:07:33 اصابة طفلة بجراح خطيرة اثر سقوطها عن علو في القدس |  2019-04-13 16:46:13 اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي في ام الفحم |  2019-04-13 16:44:21 المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة |  2019-04-13 16:34:17 اصابة خطيرة لطفل سقط عن علو في بير المكسور |  2019-04-13 14:35:05 تتويج اسبوع التغذية السليمة بمدرسة راس العين عرابة |  2019-04-13 14:32:15 ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة |  2019-04-13 14:24:16 عسفيا:اصابة رجل بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه تؤدي اليمين القانونية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه اليمين القانوني أمام رئيس السلطة محمود عباس في رام الله مساء اليوم. وسبق هذه الخطوة اعلان اسماء وزراء هذه الحكومة.

وقد احتفظ وزراء الخارجية والمالية والسياحة في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الحالية فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتأتى حكومة اشتيه وهو عضو في مركزية فتح وخبير اقتصادي خلفًا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في عام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس وكان الهدف الرئيسي لها إنهاء الانقسام بين الحركتين إلا أن ذلك لم يتحقق.
ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في هذه الحكومة فيما انضمت إليها باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها.
الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه تؤدي اليمين القانونية




كلمات متعلقة

الحكومة, الفلسطينية, برئاسة, محمد, اشتيه, تؤدي, اليمين, القانونية,

تابعونــا

الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه 2019-04-10 | 14:50:29

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد...

فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية يوم الثلاثاء بسبب الانتخابات 2019-04-07 | 22:54:44

قررت اسرائيل فرض حصار شامل على الضفة الغربية كذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة...

الأسرى يؤجلون الإضراب بعد تقدم في الحوار الأسرى يؤجلون الإضراب بعد تقدم في الحوار 2019-04-07 | 19:03:07

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إن الأسرى...

الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب الاسرى يعيدون وجبات الإفطار ويعلنون بدء الاضراب 2019-04-07 | 14:21:58

بدأ الاسرى صباح اليوم الاضراب عن الطعام بحيث اعادوا وجبات الإفطار. وقالت أنباء...

السنوار: إذا فرضت علينا الحرب فسيخلي الاحتلال تل أبيب السنوار: إذا فرضت علينا الحرب فسيخلي الاحتلال تل أبيب 2019-04-06 | 19:21:25

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، "إنه لا أثمان أو أبعاد سياسية...

المسيرات مستمرة في قطاع غزة - جمعة جديدة بعنوان "انتصار الكرامة" المسيرات مستمرة في قطاع غزة - جمعة جديدة بعنوان "انتصار الكرامة" 2019-04-05 | 10:02:18

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار...

مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى والشرطة تعتقل احد الحراس مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى والشرطة تعتقل احد الحراس 2019-04-04 | 18:00:40

افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات من الشرطة اعتقلت اليوم الخميس، أحد حراس...

حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن حدث في نابلس - شاب متوفي يشتكي على مواطن 2019-04-01 | 19:02:00

تلقت شرطة محافظة نابلس اليوم الاثنين شكوى قد تكون الاولى من نوعها من شاب من سكان...

حسين الشيخ: التنسيق الأمني بين إسرائيل وحماس أصبح شرعًيا حسين الشيخ: التنسيق الأمني بين إسرائيل وحماس أصبح شرعًيا 2019-03-31 | 13:10:30

علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على قيام آلاف الأشخاص بتأمين سلمية...

المصادقة على بناء 1427 وحدة استيطانية المصادقة على بناء 1427 وحدة استيطانية 2019-03-31 | 12:14:19

افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المتوقع ان تصادق الادارة المدنية اليوم،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين مواطنون مسجد اعتداء صلاح الدين استنكار واسع شرطة تحقيق مازن غنايم طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافحريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة اعتقال شاب فلسطيني ابو ديس مشتبه بطعن يهودي في القدس شارع الانبياء هنفيئيم باب العامودمنح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال احباط محاولة تهريب مخدرات ماريخوانا الحدود مصر اسرائيل اعتقال مشتبهين شبان عرب النقب مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير مانشسترسيتيبث مباشرمباشر يلا كورة اون لاينمشاهدة مباراة الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيمدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com