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اصابة شابين باطلاق نار في مدينة قلنسوة



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اصيب شابين مساء اليوم السبت بجراح طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة قلنسوة من قبل مجهولين .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشابين الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شابين باطلاق نار في مدينة قلنسوة




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