اصابة, شابين, باطلاق, نار, في, مدينة, قلنسوة,

اصيب شابين مساء اليوم السبت بجراح طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة قلنسوة من قبل مجهولين .

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشابين الى مستشفى مئير في كفار سابا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .