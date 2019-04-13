فوز, خارجي, لاتحاد, ابناء, سخنين, على, اشدود, في, صراع, البقاء, بالدرجة, العليا,

حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوز خارجي مهم على النادي الرياضي اشدود بهدفين مقابل هدف , ضمن مباريات البلي اوف السفلي في الدرجة العليا لكرة القدم .

يشار الى أن الفريق السخنيني يحتل المرتبة الاخيرة ولديه فرصة ضئيلة بالبقاء في الدرجة العليا في حال فاز في المباريات الثلاثة المقبلة وخسارة احد منافسيه .الهدف الاول لسخنين جاء في الدقيقة ال69 عن طريق ركلة جزاء سددها شلومي ازولاي بنجاح , في الدقيقة ال79 سجل اشدود هدف التعادل بركلة جزاء ايضا , وفي الدقيقة ال84 سجل عطاء جابر هدف الفوز لممثل الوسط العربي لتنتهي المباراة 2-1.