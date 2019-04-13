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فوز خارجي لاتحاد ابناء سخنين على اشدود في صراع البقاء بالدرجة العليا



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حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوز خارجي مهم على النادي الرياضي اشدود بهدفين مقابل هدف , ضمن مباريات البلي اوف السفلي في الدرجة العليا لكرة القدم .


يشار الى أن الفريق السخنيني يحتل المرتبة الاخيرة ولديه فرصة ضئيلة بالبقاء في الدرجة العليا في حال فاز في المباريات الثلاثة المقبلة وخسارة احد منافسيه .

الهدف الاول لسخنين جاء في الدقيقة ال69 عن طريق ركلة جزاء سددها شلومي ازولاي بنجاح , في الدقيقة ال79 سجل اشدود هدف التعادل بركلة جزاء ايضا , وفي الدقيقة ال84 سجل عطاء جابر هدف الفوز لممثل الوسط العربي لتنتهي المباراة 2-1.
فوز خارجي لاتحاد ابناء سخنين على اشدود في صراع البقاء بالدرجة العليا




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