اصابتان, جراء, شجار, عنيف, في, طمرة,

شجار في أحد أحياء مدينة طمره بين مجموعة شُبان أسفر عن إصابتين طفيفتين حيث تم علاجهم ثم نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج مع نجمة داوود الحمراء فرع طمره.

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