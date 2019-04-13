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اصابتان جراء شجار عنيف في طمرة



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شجار في أحد أحياء مدينة طمره بين مجموعة شُبان أسفر عن إصابتين طفيفتين حيث تم علاجهم ثم نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج مع نجمة داوود الحمراء فرع طمره.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.




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