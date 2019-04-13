الإعلان عن اطلاق مشروع بريشيت 2 للهبوط على سطح القمر

بعد مرور أقل من ثمان وأربعين ساعة على فشل هبوط أول مركبة فضائية اسرائيلية على سطح القمر أعلنت الصناعات الجوية وجمعية سبايس أي ايل (Space-IL) مساء اليوم عن اطلاق مشروع بريشيت 2.وقال رجل الاعمال الثري اليهودي موريس كاهن في سياق مقابلة تلفزيونية مع شركة الاخبار انه ينوي إدارة دفة هذا المشروع حتى يرفرف العلم الإسرائيلي على سطح القمر. وسرعان ما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم باضطلاع الدولة بدور في تمويل هذا المشروع.