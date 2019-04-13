تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-13 22:33:40 اصابتان جراء شجار عنيف في طمرة |  2019-04-13 22:31:14 الإعلان عن اطلاق مشروع بريشيت 2 للهبوط على سطح القمر |  2019-04-13 22:27:20 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في مدينة اللد |  2019-04-13 20:23:08 اعتقال شابين من الشبلي بشبهة السطو على محطة وقود في كفار تافور |  2019-04-13 19:16:08 لجنة المتابعة تدعو للتيقظ للاخطار المترتبة على تصاعد حملات التحريض الفاشية على الجماهير العربية |  2019-04-13 19:07:33 اصابة طفلة بجراح خطيرة اثر سقوطها عن علو في القدس |  2019-04-13 16:46:13 اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي في ام الفحم |  2019-04-13 16:44:21 المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة |  2019-04-13 16:34:17 اصابة خطيرة لطفل سقط عن علو في بير المكسور |  2019-04-13 14:35:05 تتويج اسبوع التغذية السليمة بمدرسة راس العين عرابة |  2019-04-13 14:32:15 ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة |  2019-04-13 14:24:16 عسفيا:اصابة رجل بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية |  2019-04-13 12:29:16 مصرع سيدة تعرضت للدهس في حي شعفاط بالقدس |  2019-04-13 10:15:23 مصرع زكي مصاروة اثر تعرضه للدهس في باقة الغربية |  2019-04-13 09:45:19 ريال مدريد يحدد سعر "المغضوب عليه" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في مدينة اللد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 37 عاماً تعرض للطعن خلال شجار في مدينة اللد مساء اليوم السبت , مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في مدينة اللد




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, مدينة, اللد,

تابعونــا

اصابتان جراء شجار عنيف في طمرة اصابتان جراء شجار عنيف في طمرة 2019-04-13 | 22:33:40

شجار في أحد أحياء مدينة طمره بين مجموعة شُبان أسفر عن إصابتين طفيفتين حيث تم...

الإعلان عن اطلاق مشروع بريشيت 2 للهبوط على سطح القمر الإعلان عن اطلاق مشروع بريشيت 2 للهبوط على سطح القمر 2019-04-13 | 22:31:14

بعد مرور أقل من ثمان وأربعين ساعة على فشل هبوط أول مركبة فضائية اسرائيلية على سطح...

اعتقال شابين من الشبلي بشبهة السطو على محطة وقود في كفار تافور اعتقال شابين من الشبلي بشبهة السطو على محطة وقود في كفار تافور 2019-04-13 | 20:23:08

افادت الناطق بلسان شرطة المروج أن الشرطة اعتقلت شابين من سكان بلدة الشبلي بشبهة...

لجنة المتابعة تدعو للتيقظ للاخطار المترتبة على تصاعد حملات التحريض الفاشية على الجماهير العربية لجنة المتابعة تدعو للتيقظ للاخطار المترتبة على تصاعد حملات التحريض الفاشية على الجماهير العربية 2019-04-13 | 19:16:08

دعت لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماع السكرتارية الدوري المنعقد اليوم السبت في...

اصابة طفلة بجراح خطيرة اثر سقوطها عن علو في القدس اصابة طفلة بجراح خطيرة اثر سقوطها عن علو في القدس 2019-04-13 | 19:07:33

اصيب طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف اثر سقوطها عن ارتفاع في شارع عناتا في مدينة...

"الاهلية" ام الفحم تستقبل الطلاب لامتحان القبول‎ "الاهلية" ام الفحم تستقبل الطلاب لامتحان القبول‎ 2019-04-13 | 16:48:53

استقبلت المدرسة "الاهليّة" عتيد في أم الفحم هذا الصباح مئات الطلاب من جميع انحاء...

اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي في ام الفحم اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي في ام الفحم 2019-04-13 | 16:46:13

وقع عصر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في حي عقادي في مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة...

اصابة خطيرة لطفل سقط عن علو في بير المكسور اصابة خطيرة لطفل سقط عن علو في بير المكسور 2019-04-13 | 16:34:17

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية قامت بنقل...

تتويج اسبوع التغذية السليمة بمدرسة راس العين عرابة تتويج اسبوع التغذية السليمة بمدرسة راس العين عرابة 2019-04-13 | 14:35:05

توجت مدرسة راس العين الابتدائية ومديرتها وفيقة نصار اسبوع الاعمال الخيرية...

عسفيا:اصابة رجل بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية عسفيا:اصابة رجل بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية 2019-04-13 | 14:24:16

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 67 عاماً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان جبل الشيخ ارتفاع ثلوج منسوب تراكم تزلج زوار مفتوح ادارة نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديومنشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم اقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة طفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيرالشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com