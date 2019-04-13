اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, مدينة, اللد,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 37 عاماً تعرض للطعن خلال شجار في مدينة اللد مساء اليوم السبت , مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .

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