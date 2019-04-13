اعتقال, شابين, من, الشبلي, بشبهة, السطو, على, محطة, وقود, في, كفار, تافور,

افادت الناطق بلسان شرطة المروج أن الشرطة اعتقلت شابين من سكان بلدة الشبلي بشبهة عملية سطو على محطة وقود في كفار تافور قبل عدة ايام .

وجاء في بيان الشرطة ان الشابين قاما حسب الشبهات بسرقة الاف الشواقل من عامل المحطة بعد تهديده , الشرطة باشرت التحقيق وقامت باعتقالهما اليوم في مدينة العفولة .الصورة للتوضيح فقط