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اعتقال شابين من الشبلي بشبهة السطو على محطة وقود في كفار تافور



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افادت الناطق بلسان شرطة المروج أن الشرطة اعتقلت شابين من سكان بلدة الشبلي بشبهة عملية سطو على محطة وقود في كفار تافور قبل عدة ايام .


وجاء في بيان الشرطة ان الشابين قاما حسب الشبهات بسرقة الاف الشواقل من عامل المحطة بعد تهديده , الشرطة باشرت التحقيق وقامت باعتقالهما اليوم في مدينة العفولة .


الصورة للتوضيح فقط
اعتقال شابين من الشبلي بشبهة السطو على محطة وقود في كفار تافور




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