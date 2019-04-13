اعتقال, شابين, من, الشبلي, بشبهة, السطو, على, محطة, وقود, في, كفار, تافور,

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شجار في أحد أحياء مدينة طمره بين مجموعة شُبان أسفر عن إصابتين طفيفتين حيث تم...
بعد مرور أقل من ثمان وأربعين ساعة على فشل هبوط أول مركبة فضائية اسرائيلية على سطح...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 37 عاماً تعرض للطعن...
دعت لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماع السكرتارية الدوري المنعقد اليوم السبت في...
اصيب طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف اثر سقوطها عن ارتفاع في شارع عناتا في مدينة...
استقبلت المدرسة "الاهليّة" عتيد في أم الفحم هذا الصباح مئات الطلاب من جميع انحاء...
وقع عصر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في حي عقادي في مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية قامت بنقل...
توجت مدرسة راس العين الابتدائية ومديرتها وفيقة نصار اسبوع الاعمال الخيرية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 67 عاماً...