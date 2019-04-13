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بالصور: ثنائية سبال تؤجل تتويج يوفنتوس بلقب الكالتشيو



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق سبال فوزا صعبا على ضيفه يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

أحرز مويس كين الهدف الأول ليوفنتوس بالدقيقة 30، ثم تعادل كيفين بونيفازي لسبال بالدقيقة 49، وأضاف سيرجيو فلوكاري الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 74.
وتجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة بالمركز الأول، ليتأجل حسم التتويج بالكالتشيو للجولة المقبلة، فيما رفع سبال رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثالث عشر.


ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قرر اللعب بتشكيل مختلف عن المباريات السابق، بعدما قرر إراحة عدد من عناصر الفريق، وبدأ بطريقة "4-4-2"، بوجود دي تشيليو وسبينازولا على الأطراف بجانب جوزي وبارزالي في قلب الدفاع، أمامهم رباعي الوسط، كوادرادو، بنتانكور، كاستانوس وكانسيلو، أماماهم الثنائي ديبالا وكين.




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