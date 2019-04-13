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اصابة طفلة بجراح خطيرة اثر سقوطها عن علو في القدس



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اصيب طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف اثر سقوطها عن ارتفاع في شارع عناتا في مدينة القدس مساء اليوم السبت مما ادى الى اصابتها بجراح وصفت بالخطيرة .


الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للطفلة وتم نقلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج وحالته حرجه .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة طفلة بجراح خطيرة اثر سقوطها عن علو في القدس




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