اصابة, طفلة, بجراح, خطيرة, اثر, سقوطها, عن, علو, في, القدس,

اصيب طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف اثر سقوطها عن ارتفاع في شارع عناتا في مدينة القدس مساء اليوم السبت مما ادى الى اصابتها بجراح وصفت بالخطيرة .

الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للطفلة وتم نقلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج وحالته حرجه .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .