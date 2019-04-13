"الاهلية", ام, الفحم, تستقبل, الطلاب, لامتحان, القبول‎,

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دعت لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماع السكرتارية الدوري المنعقد اليوم السبت في...
اصيب طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف اثر سقوطها عن ارتفاع في شارع عناتا في مدينة...
وقع عصر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في حي عقادي في مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية قامت بنقل...
توجت مدرسة راس العين الابتدائية ومديرتها وفيقة نصار اسبوع الاعمال الخيرية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 67 عاماً...
لقيت سيدة مصرعها ظهر اليوم السبت اثر تعرضها للدهس في حي شعفاط بمدينة القدس...
لقي رجل يبلغ من العمر (50 عاما) مصرعه اثر تعرضه للدهس في شارع الزهراوي بمدينة باقة...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ انه في شارع هغيبوريم حيفا وقع حادث طرق بين سيارتين...
اليوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة...