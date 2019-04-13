"الاهلية", ام, الفحم, تستقبل, الطلاب, لامتحان, القبول‎,

استقبلت المدرسة "الاهليّة" عتيد في أم الفحم هذا الصباح مئات الطلاب من جميع انحاء البلاد، بهدف اجراء امتحانات قبول للمدرسة، حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها والطاقم التدريسي في المدرسة والموظفين والعاملين.

حيث تم استقبال الطلاب وتوزيعهم على قاعات الامتحان بأجواء هادئة، تحت اشراف مركز الامتحانات في المدرسة الاستاذ هشام محاجنة. بينما وأشرف على المراقبة مراقبون خارجيون للمحافظة على النزاهة.مواد الامتحان كانت قد نشرت على موقع المدرسة ليتسنى للطلاب الاطلاع عليها ومراجعتها قبل التوجه للامتحان.مدير المدرسة الاستاذ احمد كبها عبّر عن رضاه التام من عملية استقبال الطلاب صباحا الى دخولهم صالات الامتحان، وأعتبر ان المدرسة بذلت اقصى ما عندها من أجل توفير جميع الاستعدادات لهذا اليوم وعلى رأسها النزاهة وتمنى النجاح لجميع الطلاب.