اصابة, متوسطة, بحادث, طرق, ذاتي, في, ام, الفحم,

هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادث .

وقع عصر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في حي عقادي في مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة شخص بجراح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها لتلقي العلاج.

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