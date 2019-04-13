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اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي في ام الفحم



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وقع عصر اليوم السبت حادث طرق ذاتي في حي عقادي في مدينة ام الفحم مما اسفر عن اصابة شخص بجراح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها لتلقي العلاج.


هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادث .




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