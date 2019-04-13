المرصد, السوري:, اسرائيل, قصفت, مركزا, لتطوير, الصواريخ, في, حماة,

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طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم...
تصدت القوات السورية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية...
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، مهددا أياها برد سريع...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، عن استشهاد طفل، وارتفاع حصيلة الاصابات في صفوف...
أكدت القناة الأمريكية (ABC) بأن خطوة التسوية الأمريكية وما تعرف بـ "صفقة القرن" سيتم...
ذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، أن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اتخذ قرارا...
تعهد الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري في السودان،...
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة بممارساتها...
يستمر تدفق المحتجين في الحراك السوداني إلى ساحة الاعتصام، اليوم الجمعة، أمام...
كشفت مصادر سودانية عن هيكل المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله لإدارة الحكم في...