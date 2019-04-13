المرصد السوري: اسرائيل قصفت مركزا لتطوير الصواريخ في حماة

تفيد حصيلة جديدة أوردها موقع روسيا اليوم بإصابة ثلاثة وعشرين شخصا من جراء الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في ريف مدينة مصياف بمنطقة حماة فجر اليوم. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الغارات الإسرائيلية في ريف مدينة مصياف بمنطقة حماة فجر اليوم، اسفرت عن إصابة سبعة عشر عنصرا من قوات النظام والمسلحين التابعين لها بجروح، ومقتل إيرانيين ومسلحين موالين لهم. وأضاف ان القصف طال مركزا لتطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكرا تابعا لقوات سورية وايرانية في قرية الشيخ غضبان ومدرسة في مصياف. وقد أفادت وكالة سانا للانباء في وقت سابق ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ التي اطلقت صوب موقع عسكري في مدينة مصياف واسقطت بعضها. وقال مصدر عسكري سوري إن طائرات إسرائيلية اطلقت الصواريخ من الأجواء اللبنانية مما أدى الى اصابة ثلاثة مقاتلين بجروح وتدمير بعض المباني.