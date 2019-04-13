اصابة, خطيرة, لطفل, سقط, عن, علو, في, بير, المكسور,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية قامت بنقل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات الى المستشفى بعد ان سقط عن ارتفاع مترين في بلدة بير المسكور عصر اليوم السبت .

الطواقم الطبية قامت بنقل الى الطفل الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابته بالخطيرة .