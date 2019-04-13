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اصابة خطيرة لطفل سقط عن علو في بير المكسور



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية قامت بنقل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات الى المستشفى بعد ان سقط عن ارتفاع مترين في بلدة بير المسكور عصر اليوم السبت .


الطواقم الطبية قامت بنقل الى الطفل الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابته بالخطيرة .
اصابة خطيرة لطفل سقط عن علو في بير المكسور




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