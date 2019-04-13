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فؤاد عبد الواحد يطرح "لوّك هنا" بعد نجاح حفله في الإحساء بالسعودية



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بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله الأخير في مدينة الإحساء بالسعودية، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أغنية عاطفية جديدة حملت عنوان "لوّك هنا" تعاون فيها مع كلمات الشاعر "حروف" والحان "المحب"، متصدياً لعملية التوزيع الموسيقي زيد نديم، وعملية المكس والماسترينغ للمهندس جاسم محمد، وتم تسجيلها وتنفيذ الأغنية في ستوديوهات الوطن في دبي مع المهندسعمر صلاح، وتحت إشراف حسن طالب. 

ويقول فؤاد في مقدمة الأغنية باحساس الكلمات التي حملت مشاعر كبيرة متأثرة من غياب المحبوب:لوّك هنا
كان السما تمطر هنا
وتنبت أراضيي جنى
واقطف من أجملها المنى
لوّك هنا
كان الفرح عم المكان
وغطى الزمان ونام بأمان..
وقد عرض فؤاد عبد الواحد أغنية "لوّك هنا" التي حملت إحساس متميز في الكلام واللحن والأداء، في القناة الرسمية لفؤاد عبد الواحد في موقع "اليوتيوب" الى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة والأشهر، وتم توزيعها على جميع الإذاعات الخليجية والعربية.  هذا وكان فؤاد عبد الواحد قد جدد نجاحه في الحفلات الجماهرية مع الفنان رابح صقر، في ثاني الحفلات الذين يجتمعان معاً فيها، حيث أحيا الفنانين حفلهما الأخير في مدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية بالمدينة الرياضية تحت رعاية الهيئة العامة الترفيه، ومن تنظيم شركة روتانا، حيث شهد الحفل تفاعل جماهيري مع أغنيات فؤاد عبد الواحد دون توقف، حيث ردد الجمهور الكبير الحاضر كلمات الأغاني معه باستمرار وبشكل كبير. 
وأكد فؤاد قبل الحفل وبعده عن سعادته بالجمهور السعودي الذي يستقبله على المسرح إستقبالاً يحمل كل معاني الحب والفرح والتفاعل، موضحاً أنه يبادلهم نفس المحبة والإحترام في جميع المدن السعودية التي أحيا به حفلاته الغنائية الجماهرية، والتي شهدت جميعها نجاحاً كبيراً، وقال: "أحرص دائماً على التواجد في الحفلات بالسعودية، حيث أنها تحمل المحبة المتبادلة مع الجمهور، وأتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظن الجمهور بي"، مضيفاً أنه يستعد لطرح مفاجآت جديدة على الصعيد الغنائي من خلال الأعمال الجديدة التي يحضرها للألبوم الثاني أو على صعيد الأغنيات المنفردة التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة..




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