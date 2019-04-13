تتويج, اسبوع, التغذية, السليمة, بمدرسة, راس, العين, عرابة,

توجت مدرسة راس العين الابتدائية ومديرتها وفيقة نصار اسبوع الاعمال الخيرية والتغذية السليمة وبالتخطيط والتنسيق ما بين مديرة المدرسة وفيقة نصار وطاقم الهيئة التدريسية بانجاح اسبوع التغذية السليمة والذي يحث قيمة العطاء والانتماء مقابل شاقل واحد لكل وجبة ,وقد شملت الماكولات على الماكولات الشعبية والعصائر والحلويات والفواكه وقد ساهمت الامهات بتقديم وجبات الطعام وسط اهتمام الطاقم التدريسي.

مديرة المدرسة وفيقة نصار :نتقدم بخالص شكرنا وعرفاننا لكل من ساهم بانجاح هذا اليوم وشارك باحضار الطعام وتقديمه للطلاب بهذا اليوم المميز متمنية للجميع عطلة سعيدة .