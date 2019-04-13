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ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم السبت، إسرائيل بمعايرة استخدام القوة، حتى لا تستخدم القوة المميتة إلا كحل أخير، وتحت تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة".  وقال ملادينوف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أتقدم بأحر التعازي لعائلة الطفل الفلسطيني ميسرة، الذي قُتل بالرصاص بالأمس، بإطلاق النار الإسرائيلي في احتجاجات غزة".  واستشهد الطفل أبو شلوف (17 عامًا) إثر إطلاق الاحتلال النار عليه شرقي جباليا أمس الجمعة، في مسيرات العودة وكسر الحصار.
ملادينوف: على إسرائيل معايرة استخدام القوة




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