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عسفيا:اصابة رجل بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 67 عاماً اصيب بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية ظهر اليوم في بلدة عسفيا .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .
عسفيا:اصابة رجل بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية




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