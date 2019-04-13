عسفيا:اصابة, رجل, بجراح, خطيرة, خلال, عمله, على, اله, زراعية,

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توجت مدرسة راس العين الابتدائية ومديرتها وفيقة نصار اسبوع الاعمال الخيرية...
لقيت سيدة مصرعها ظهر اليوم السبت اثر تعرضها للدهس في حي شعفاط بمدينة القدس...
لقي رجل يبلغ من العمر (50 عاما) مصرعه اثر تعرضه للدهس في شارع الزهراوي بمدينة باقة...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ انه في شارع هغيبوريم حيفا وقع حادث طرق بين سيارتين...
اليوم السبت يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن رجل يبلغ من العمر 50 عاماً اصيب...
هنا رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس بعد ظهر اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو...
توفي الشاب محمد أبو شملة (24 عاما) من قطاع غزة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، عقب...
أقدم مجهولون على إطلاق وابل من الرصاص تجاه منزل وسيارة السيد رائد نمر زياد، مما...
تبدأ شركة قطار اسرائيل هذه الاثناء بإعادة تشغيل حركة القطارات في جميع انحاء...