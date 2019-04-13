عسفيا:اصابة, رجل, بجراح, خطيرة, خلال, عمله, على, اله, زراعية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 67 عاماً اصيب بجراح خطيرة خلال عمله على اله زراعية ظهر اليوم في بلدة عسفيا .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .