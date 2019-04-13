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مصرع سيدة تعرضت للدهس في حي شعفاط بالقدس



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لقيت سيدة مصرعها ظهر اليوم السبت اثر تعرضها للدهس في حي شعفاط بمدينة القدس .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت انقاذ حياتها الا ان جميع المحاولات بائت بالفشل وتم اعلان وفاتها.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

مصرع سيدة تعرضت للدهس في حي شعفاط بالقدس




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