مصرع, سيدة, تعرضت, للدهس, في, حي, شعفاط, بالقدس,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت انقاذ حياتها الا ان جميع المحاولات بائت بالفشل وتم اعلان وفاتها.

لقيت سيدة مصرعها ظهر اليوم السبت اثر تعرضها للدهس في حي شعفاط بمدينة القدس .

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