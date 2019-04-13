أنغام, في, أقوى, تعليق, لها, على, زواجها, من, رجل, متزوج, وتضع, النقاط, على, الحروف,

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رفض الفنان المصري عمرو دياب إقامة مؤتمر صحفي ولقاء الصحفيين قبل حفله المنتظر...
طُرح الاعلان الدعائي لفيلم "الممر" للممثل أحمد عز، ومن المقرر ان يعرض في صالات...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة لـ بسام الشامسي شقيق...
طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” وهي عبارة عن هدية...
أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجدل بين رواد مواقع التواصل...
عن عمر يناهز الـ74 عاماً توفي الممثل المصري محمود الجندي بأحدى مستشفيات مدينة...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للبوستر الدعائي...
تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لموقف محرج أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي؛...
اعتبر الممثل السوري دريد لحام أنها الساحة الفنية في العالم العربي تعاني أزمة...
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر...