تخليص, عالق, جراء, حادث, مروع, في, حيفا,

طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص عالق من احدى السيارتين ونقله الى المشفى لتلقي العلاج
طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص عالق من احدى السيارتين ونقله الى المشفى لتلقي العلاج
طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص عالق من احدى السيارتين ونقله الى المشفى لتلقي العلاج
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