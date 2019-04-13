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تخليص عالق جراء حادث مروع في حيفا



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افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ انه في شارع هغيبوريم حيفا وقع حادث طرق بين سيارتين على خط الميتروبوليت.


طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص عالق من احدى السيارتين ونقله الى المشفى لتلقي العلاج





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