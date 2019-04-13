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3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تصدت القوات السورية لغارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد المواقع العسكرية قرب مدينة مصياف في ريف حماة مخلفة 3 جرحى، حسبما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.


ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم السبت أقدم الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على تنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.

وذكر المصدر أن الاعتداء الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.
3 جرحى في غارة جوية إسرائيلية على سوريا




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