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بطولة أمم أفريقيا 2019:قرعة نارية للمغرب وسهلة لمصر وتونس ومتوازنة للجزائر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، التي أُقيمت مساء الجمعة، في منطقة الأهرامات بمصر، عن وقوع الفراعنة، المستضيف، في مجموعة سهلة نسبيًا، مع الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

وجاء المنتخب الكاميروني، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة، مع غانا وبنين، وغينيا بيساو، فيما وقع المنتخب المغربي في المجموعة الأقوى بالبطولة مع كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.
وحل منتخب الجزائر في مجموعة متوازنة نسبيًا، مع السنغال، وغينيا، وتنزانيا، بينما جاء المنتخب التونسي مع مالي، وموريتانيا، وأنجولا.
ومن المقرر إقامة النسخة الـ23 من بطولة الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران، إلى 19 يوليو/تموز المقبلين. وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام. وشهد حفل القرعة حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الأفريقية والعربية والعالمية، إضافة لكوكبة من النجوم التاريخيين في القارة السمراء على رأسهم الإيفواري يايا توريه، والمغربي مصطفى حجي، والسنغالي الحاج ضيوف، والمصري أحمد حسن الذين سحبوا القرعة. 
بطولة أمم أفريقيا 2019:قرعة نارية للمغرب وسهلة لمصر وتونس ومتوازنة للجزائر




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