كلمات متعلقة"الصحة, العالمية", تنسحب, من, رعاية, مبادرة, الحمية, النباتية,
على عكس ما هو شائع بشأن أضرار الكافيين، كشفت مراجعة لبحوث سابقة أن تناول مكملات...
كشفت دراسة لعلماء معهدي سايلنت سبرينغ في ماساتشوستس والصحة العامة في كاليفورنيا،...
في أحدث تحذير علمي من تناول اللحوم الحمراء، كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين...
يوصي الأطباء بشرب بستة أكواب من الماء على الأقل في اليوم، لكن الكثيرين لا يصغون...
وفقاً لدراسة ستُعرض هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء...
اكتشف علماء الآثار في جزيرة لوزون الفلبينية رفات إنسان، يعتقد العلماء بأنه يعود...
لارتفاع ضغط الدم آثار كبيرة على الصحة إذا لم يتم وضعه تحت السيطرة، ويمكن علاج...
تشكل محاولة العثور على وضعية نوم مريحة أثناء الحمل صراعا يوميا للنساء، لكن دراسة...
ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول المواد الغذائية...
كشف العلماء أن المركبات الوفيرة في نبات الزينة الغني بالألوان، الخزامى، يمكن أن...