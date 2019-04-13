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الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم السبت  يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي




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