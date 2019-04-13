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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، عن استشهاد طفل، وارتفاع حصيلة الاصابات في صفوف...
أكدت القناة الأمريكية (ABC) بأن خطوة التسوية الأمريكية وما تعرف بـ "صفقة القرن" سيتم...
ذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، أن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اتخذ قرارا...
تعهد الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري في السودان،...
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة بممارساتها...
يستمر تدفق المحتجين في الحراك السوداني إلى ساحة الاعتصام، اليوم الجمعة، أمام...
كشفت مصادر سودانية عن هيكل المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله لإدارة الحكم في...
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس عمر...
الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني من أغسطس 2015، ونائب أول رئيس...
أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، في بيان متلفز، "اقتلاع النظام...