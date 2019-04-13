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مصرع غسان عوكل(50 عاماً) اثر تعرضه لاطلاق نار في شفاعمرو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن رجل يبلغ من العمر 50 عاماً اصيب بجراح بالغة الخطورة اثر تعرضه لاطلاق نار قبل منتصف الليلة في مدينة شفاعمرو.


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل المصاب الى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لاستكمال العلاج , ومن التحقيقات الاولية للشرطة تبين أن المصاب تعرض لاطلاق النار عندما تواجد في احدى المحلات التجارية في المدينة .  وجاء لاحقا من المستشفى انه تم اعلان وفاة المصاب متأثرا بحراحه ،يشار الى ان الضحية هو غسان عوكل من سكان المدينة.   




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