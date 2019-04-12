على عكس ما هو شائع بشأن أضرار الكافيين، كشفت مراجعة لبحوث سابقة أن تناول مكملات تحتوي على هذه المادة قبل ممارسة التمارين الرياضية، قد يحسن أداء مجموعة واسعة من التدريبات.

وكتب الباحثون في دورية الطب الرياضي البريطانية، أن الكافيين يمكنه على وجه الخصوص تعزيز السرعة والطاقة والقوة والتحمل.وقال جوزو غرغيك، قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا، إن "المكملات التي تحتوي على الكافيين شائعة جدا بين الرياضيين، وكشفت دراسة ترجع إلى عام 2011 أن نحو 75 بالمئة من عينات بول رياضيين شاركوا في الألعاب الأولمبية يحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين"