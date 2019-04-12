ثمن, باهظ, للتهور.., فيديو, مخيف, يرصد, عقابا, قاسيا, من, أسدين, لرجل,

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انتشر مقطع فيديو يوثق صداقة منقطعة النظير بين كلب وأربع قطط حديثة الولادة، في...
أعلنت شركة "فيسبوك" عن حزمة تحديثات جديدة من أجل تقليل وصول منشورات المجموعات التي...
عثرت السلطات السويسرية على امرأة بريطانية ميتة في حمام أحد الفنادق، ولا تزال...
أحبطت السلطات الفرنسية محاولة، كادت أن تنجح، لتهريب لاجئ عراقي في تابوت، عادة ما...
قالت شركة فيسبوك أنها تعمل على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي، ستتيح للشركة تحويل حسابات...
عاشت البشرية، لحظة تاريخية، يوم الأربعاء، إثر الإعلان عن التقاط أول صورة حقيقية...
تداولت وسائل إعلام أمريكية قصة رجل من ولاية ميشيغان، يدعى جيف هينيغ، ربح مبلغا...
أعلن فريق علمي دولي، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء...
ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي...
نشر أحد مستخدمي موقع "imgur" الشهير شريط فيديو أظهر فيه كيف تمكن في ظرف دقائق من خداع...