ثمن, باهظ, للتهور.., فيديو, مخيف, يرصد, عقابا, قاسيا, من, أسدين, لرجل,

دفع سائح ثمنا غاليا لتصرفه المتهور، عندما حاول أن يداعب أسدين أثناء رحلة إلى جنوب أفريقيا.

وكاد السائح أن يفقد ذراعه، عندما مدها من خلف سياج لملامسة ودغدغة الأسود في محمية، وفقما أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "مترو" البريطانية.وقال المصدر إن السائح بيتر، البالغ من العمر 55 عاما، كان في جولة سياحية مع زوجته بمنتجع في جنوب أفريقيا للاحتفال بذكرى زواجهما.ويظهر الفيديو بيتر وهو يغازل ويدغدغ أسدا، قبل أن تلتحق بهما لبؤة، يبدو أنها كانت غاضبة من اقتحام السائح حياتهما الخاصة.وفجأة، انقضت اللبؤة على ذراع الرجل، الذي فوجئ بالهجوم، وشرع في المقاومة بشراسة خوفا على ذراعه، وربما حياته.ويمكن سماع زوجة بيتر تصرخ "إنها تعضه إنها تعضه". وبعدها بثوان، تركت اللبؤة السائح وغادرت، مخلفة إصابة خطيرة بذراعه.