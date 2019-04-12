استشهاد, طفل-, الآلاف, يشاركون, بجمعة, مواجهة, التطبيع,

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، عن استشهاد طفل، وارتفاع حصيلة الاصابات في صفوف المتظاهرين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، الى 17 إصابة.

واكدت الوزارة استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف (15 عاما) إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا.واكدت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الاصابات الى 16 اصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع، بالاضافة الى اصابة المسعف المتطوع بلال أبو فول من جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بقنبلة غاز في يده، اثناء عمله الانساني شرق جباليا.