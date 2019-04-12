غانتس, يهنئ, نتنياهو, بفوزه, في, الانتخابات,

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توفي الشاب محمد أبو شملة (24 عاما) من قطاع غزة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، عقب...
أقدم مجهولون على إطلاق وابل من الرصاص تجاه منزل وسيارة السيد رائد نمر زياد، مما...
تبدأ شركة قطار اسرائيل هذه الاثناء بإعادة تشغيل حركة القطارات في جميع انحاء...
ينظر رئيس حزب العمل افي غباي الاستقالة من منصبه على خلفية نتائج انتخابات الكنيست ....
يستعد المواطنون في غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع الرابع...
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان...
لقي الشاب سالم طلبة الفقير 21 عاما من اللد مصرعه فجر اليوم الجمعة رمياً بالرصاص...
حريق شب فجر اليوم الجمعة في بنك مركنتيل ببلدة دير حنا .طواقم اطفاء وانقاذ من محطة...
اليوم الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...
اعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد منتصف الليلة الماضية النتائج النهائية...