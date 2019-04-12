غانتس, يهنئ, نتنياهو, بفوزه, في, الانتخابات,

هنا رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس بعد ظهر اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات العامة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وبدوره شكر نتنياهو غانتس وباركه بعيد سعيد وقال له انهما سيعيدان الهدوء الى إسرائيل كل على حده وبالمنصب الخاص به.هذا وافيد ان رئيسا حزب كاحول لافان بيني غانتس ويئير لابيد اتفقا على عدم التناوب بينهما في منصب رئيس المعارضة وعلى ان يتولى رئيس الحزب بيني غانتس هذا المنصب طيلة فترة ولاية الكنيست الحالية