أكدت القناة الأمريكية (ABC) بأن خطوة التسوية الأمريكية وما تعرف بـ "صفقة القرن" سيتم الاعلان عنها وعن تفاصيل تنفيذها وكما هو مقرر في نهاية شهر نيسان / أبريل الجاري.

وبحسب القناة فإن هذا اعلان ترامب هذا يأتي في أعقاب تأكيد فوز زعيم حزب الليكود أي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالانتخابات العامة لـ الكنيست. فيما أوضحت بأن الإعلان عن تفاصيل خطة "القرن" سيكون بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.وأشارت القناة بحسب مصادر مطلعة من البيت الأبيض، أن هناك احتمالية لتأجيل موعد الاعلان ونشر تفاصيل الصفقة حتى انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، وهذا بحسب ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مصادر لها في واشنطن توقعها أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن يشكل نتنياهو حكومته الجديدة.وأشارت إلى أن الخطة التي لا تزال تفاصيلها طي الكتمان، تطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات، وتتطرق إلى قضايا جوهرية مثل مكانة القدس.