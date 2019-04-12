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عمرو دياب يرفض لقاء الصحفيين في السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض الفنان المصري ​عمرو دياب​ إقامة مؤتمر صحفي ولقاء الصحفيين قبل حفله المنتظر إقامته في مدينة جدة في السعودية، الأمر الذي تسبب بإمتعاض عدد كبير منهم حيث إستغربوا هذا الإجراء الغريب.



ومن ناحية أخرى، كان أطلق دياب قبل يومين أغنيته الجديدة بعنوان "مقدرش عالنسيان" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى.


وكان آخر ألبوم أطلقه دياب بعنوان "كل حياتي"، وضم 13 أغنية، وحقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و"يوتيوب".


يُذكر أن دياب كان قد حسم الجدل بشأن أنباء إنفصاله عن الممثلة المصرية دينا الشربيني، وذلك بحضوره حفل عيد ميلادها، الذي أقيم خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "زي الشمس".




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