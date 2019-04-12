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مشاهد مؤثرة.. كلب يصادق قططا حديثة الولادة



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انتشر مقطع فيديو يوثق صداقة منقطعة النظير بين كلب وأربع قطط حديثة الولادة، في مشاهد جميلة نالت إعجاب آلاف المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



ويظهر الفيديو مدى تعلق القطط الصغيرة بالكلب، الذي بدا وهو يلاعبها ويعتني بها كما لو كانت جراء من لحمه ودمه، ما يمثل علاقة صداقة مميزة، قلما نراها بين القطط والكلاب.




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