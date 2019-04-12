كروس, يقترب, من, مغادرة, ريال, مدريد,

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أكدت القناة الأمريكية (ABC) بأن خطوة التسوية الأمريكية وما تعرف بـ "صفقة القرن" سيتم...
تعهد الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري في السودان،...
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة بممارساتها...
يستمر تدفق المحتجين في الحراك السوداني إلى ساحة الاعتصام، اليوم الجمعة، أمام...
كشفت مصادر سودانية عن هيكل المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله لإدارة الحكم في...
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس عمر...
الفريق أول عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني من أغسطس 2015، ونائب أول رئيس...
أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني، في بيان متلفز، "اقتلاع النظام...
أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول ليلة أمس...
أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بعد استدعاءها...