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كروس يقترب من مغادرة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة "AS" الإسبانية، أن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اتخذ قرارا نهائيا بمغادرة النادي الملكي الصيف المقبل، بحثا عن جو وتحد جديدين.


وحسب الصحيفة، فإن اللاعب البالغ 29 عاما لم يتحمل الانتقادات الكثيرة التي تلقاها هذا الموسم بتراجع مستواه.


ويعتبر موسم 2018-2019 الأسوأ لكروس منذ انضمامه للريال عام 2014، وحمّلته جماهير الميرينغي جزءا كبيرا من مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 24 كرة وفشل في 11 تمريرة أمام أياكس أمستردام الهولندي.




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