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"فيسبوك" يعلن تحديثًا جديدًا لمواجهة التضليل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت شركة "فيسبوك" عن حزمة تحديثات جديدة من أجل تقليل وصول منشورات المجموعات التي تنشر بشكل متكرر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.



وتعمل التحديثات الجديدة على خفض الوصول لمحاولة منع انتشار المحتوى المضلل، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج".


ويعمل التحديث على تقييم المجموعات لتعرف إن كانت بالفعل تنشر محتوى قيم ونقاشات مهمة بين المستخدمين، أم أنها تمكنت من التلاعب بنظام النشر واستغلاله لإيصال محتواها لأكبر شريحة من الأعضاء.


وتواصل "فيسبوك" محاربة المنشورات المضللة على "ماسنجر" أيضًا باتباع طرق استخدمتها بـ"واتساب" مثل مؤشر أن الرسالة معاد إرسالها من مستخدم آخر ليعلم المتلقي أنها ليست كتابة المرسل.


وقامت بتطبيق مزايا جديدة لحماية المستخدمين مثل السماح لهم بحذف منشوراتهم وتعليقاتهم حتى بعد مغادرة المجموعات.




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